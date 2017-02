Molejo agita os foliões da 3ª noite do Abaeté Folia

Milhares de foliões de diversas partes de Minas Gerais curtiram a terceira noite do Abaeté Folia, que contou uma atração muito divertida. A banda Molejo, responsável pelos maiores sucessos do pagode na década de 90, fez o público cantar e dançar. O sertanejo de Bernardo Souza e da dupla Henrique e Matheus, além da intensa mistura de ritmos do grupo Walking Samba também agitaram a noite.

O sertanejo foi o ritmo responsável por esquentar o público. Bernardo Souza, artista conhecido por embalar diversas baladas de Belo Horizonte, apresentou um show bem eclético, mas com uma pegada sertaneja. De Wesley Safadão a Jota Quest, diversos artistas brasileiros tiveram suas músicas interpretadas na voz do artista, e os foliões cantaram e dançaram do início ao fim.

Em seguida, o DJ Zeu, residente da conceituada festa Pimp My House, não deixou o clima esfriar. Com um set recheado de sucessos da música nacional e internacional, a apresentação fez o Abaeté Folia balançar literalmente. Enquanto tocava as batidas do hip hop, Dj Zeu interagia com os foliões e não apenas tocou, mas fez um verdadeiro show no carnaval.

Logo após o DJ Zeu, a banda Walking Samba foi a responsável por comandar a folia. Com um repertório composto de grandes sucessos, o grupo apresentou um show eclético, com músicas que vão de Wesley Safadão a Balão Mágico, passando por Mamonas Assassinas, Los Hermanos e também clássicos do axé music como Jammil.

A madrugada do Abaeté Folia começou ao som do sertanejo da dupla setelagoana Henrique e Matheus e com o eletrônico do DJ Guido, que tocaram simultaneamente nas tendas.

Enquanto na tenda dos cantores a sofrência e o romantismo faziam o público cantar e dançar, no espaço eletrônico o DJ agitava os foliões com as batidas do Hip-Hop, Rock, House passeando pelo Bass, Pop e outros ritmos.

A atração mais esperada da noite foi a banda Molejo, que subiu ao palco por volta das 3h. Os pagodeiros fizeram uma viagem no tempo, com músicas que são bem conhecidas, como Caçamba, Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura, Paparico, Cilada e outros sucessos.

O grupo também trouxe novidade para os foliões, o novo hit Fofoca é Lixo, que está sendo tocada em diversas rádios do país, além de versões de canções de bandas de outros gêneros, como Ivete Sangalo, Rouge, Natiruts, Charlie Brown Jr e Anitta. O público foi ao delírio quando Deu Onda, do MC G15, foi executada pelo grupo.

Mais dois dias

Na segunda-feira, 27 de fevereiro, todos estarão de branco na festa White Neon, que contará com o show do cantor, Gusttavo Lima. Além dele, Du Monteiro, Ricardo Trindade e Vintage Culture, agitarão a festa. A noite termina com a festa Vidigal, com os DJs Zeu, Lauro, Kvsh e o MC G15, dono do hit do momento, Deu Onda.

O Abaeté Folia 2017 será encerrado com um dos shows mais esperados desta edição. A cantora dona da voz feminina mais tocada nas rádios de todo o país, Marília Mendonça, sobe ao palco na última noite de festa e promete colocar todo mundo para cantar. O grupo Samboleiros e os DJs Zeu, Lauro e Breno também se apresentarão no último dia de festa.

Texto: Heberton Lopes/GBC

Fotos: Hendrix Ribeiro/GBC

Comentários