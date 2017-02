Sete mil foliões na Festa a Fantasia do Abaeté Folia 2017

O Abaeté Folia 2017 segue agitando a cidade. A segunda noite de carnaval teve a tradicional Festa a Fantasia, que contou com o funk de Dennis DJ, o sertanejo da dupla Matheus e Kauan, o axé de Erick Pimenta e muita música eletrônica com DJs até o dia amanhecer.

O público começou a curtir a noite com a energia e animação do show de Dennis DJ.

Considerado um dos mais importantes produtores de funk do país e responsável por lançar diversos sucessos, Dennis agitou o Abaeté Folia com hits que estão entre os mais visualizados no YouTube e tocados nas rádios, como Malandramente, Quando o DJ Mandar, Vamos Beber, Santinha e muitos outros.

O artista, que foi o mais buscado no Google em 2016, faz jus à popularidade conquistada. A performance do DJ contagia o público. No palco, além dos recursos visuais, com explosões de serpentinas e jatos de fumaça, os anões, fantasiados como miniaturas de Dennis, são um show à parte. Eles dançam, brincam e interagem com o público.

A dupla Matheus e Kauan subiu ao palco 360° do Abaeté Folia 2017 e apresentou um show envolvente, que fez o público cantar do começo ao fim grandes sucessos como O Nosso Santo Bateu, Te assumi pro Brasil, Decide Aí, A Rosa e o Beja Flor e outras canções.

O repertório incluiu ainda músicas da cantora Marília Mendonça, do ícone do axé Jammil, Wesley Safadão, Chiclete com Banana, e até mesmo a sensação do verão, Deu Onda, do MC G15.

O axé music marcou presença na segunda noite do Abaeté Folia 2017. Por volta das 3h da manhã, o cantor Erick Pimenta, acompanhado por sua banda, fez o público cantar e dançar ao som da música baiana. Como o sertanejo é preferência da maior parte dos foliões, o artista apresentou arrochas e sofrências com arranjos de axé.

É só o começo

No domingo, 26 de fevereiro, é a vez do grupo Walking Samba subir ao palco e agitar os foliões. Além deles, se apresentam o cantor Bernardo Souza, trazendo sucessos da música sertaneja, a Banda Molejo com todo o seu jeito irreverente de fazer pagode, e a dupla Henrique e Matheus. Para encerrar a noite, a festa Deep Valley, que receberá Dirtyloud, Guido e Dzko.

Na segunda-feira, 27 de fevereiro, todos estarão de branco na festa White Neon, que contará com o show do cantor, Gusttavo Lima. Além dele, Du Monteiro, Ricardo Trindade e Vintage Culture, agitarão a festa. A noite termina com a festa VIDIGAL, com os DJs Zeu, Lauro, Kvsh e o MC G15, dono do hit do momento, “Deu Onda”.

O Abaeté Folia 2017 será encerrado com chave de ouro. A cantora dona da voz feminina mais tocada nas rádios de todo o país, Marília Mendonça, está na programação e promete colocar todo mundo para cantar. Também se apresentarão o grupo Samboleiros e os DJs Zeu, Lauro e Breno.

Texto: Heberton Lopes/GBC

Fotos: Hendrix Ribeiro/GBC

