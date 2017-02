Em campanha pelo resgate do carnaval de rua

No sábado de carnaval, 25 de fevereiro, a banda Bandulino, de Martinho Campos, com mais de 50 anos de história carnavalesca, marcou presença na Feirinha, durante toda a manhã e parte da tarde, e animou o 3º Concurso de Marchinhas, na Praça Dr. Canuto, à noite.

Esta foi mais uma iniciativa da Casa da Cultura, na campanha para estimular Abaeté a retomar a tradição dos blocos de rua e das marchinhas carnavalescas, promovendo a integração de toda a comunidade em uma grande festa.

A chuva, que caiu no início da noite, inibiu a presença do público no desfile de blocos e concurso de marchinhas, marcado para às 19 horas.

Os campeões este ano foram o jovem cantor Lucas Gabriel e Herculano Vanderli de Sousa, autor da marchinha “Pimenta Malagueta”.

