Zé Neto e Cristiano abrem o Abaeté Folia 2017

O Abaeté Folia 2017 iniciou a sua 11ª edição com o show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. Os cantores subiram ao palco na sexta-feira de carnaval (24) com uma grande surpresa, pois surgiram no meio do público e, com muita energia, colocaram os fãs para cantar junto com eles a música Olha Eu Aqui.

No repertório do show dos sertanejos, sucessos como Seu Polícia, Pra Rezar Ninguém me Chama, Abaixa o Som, Eu Ligo Pra Você e outras músicas foram apresentadas. Releituras de sucessos do sertanejo universitário também marcaram presença, com canções de César Menotti e Fabiano, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e outros artistas.

A diversidade de ritmos marcou o show da dupla Zé Neto e Cristiano no Abaeté Folia 2017. Do rock de Charlie Brown Jr, ao funk de MC Delano, passando por Rei da Cacimbinha e até mesmo Neto LX, com o hit Gordinho Gostoso.

A prova do sucesso da dupla Zé Neto e Cristiano é que as músicas recém lançadas, como Se Organizar Todo Mundo Beija, estavam na ponta da língua dos fãs, que cantaram com os artistas do início ao fim da apresentação.

Após o show da dupla Zé Neto e Cristiano, os setelagoanos Victor e Fabiano subiram ao palco da tenda e agitaram o público madrugada adentro com hits da música sertaneja, como Gusttavo Lima e Wesley Safadão.

A tenda recebeu ainda a apresentação da Banda do Marcão, que é responsável por agitar a noite de diversas casas de shows de Belo Horizonte. Os foliões do Abaeté Folia viram o sol nascer no primeiro dia de festa, já que DJs não deixaram ninguém ficar parado até por volta das 8h da manhã.

Texto: Heberton Lopes – Grupo Balo de Comunicação

Fotos: Hendrix Ribeiro/GBC

Comentários