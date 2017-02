Em campanha pela volta dos blocos de rua

E se, a exemplo de Belo Horizonte e outras cidades brasileiras, Abaeté retomasse a tradição dos blocos de rua e das marchinhas carnavalescas, promovendo a integração de toda a comunidade em uma grande festa? Este é o sonho da Casa da Cultura, que promove um bonito espetáculo cultural, a partir deste sábado, 25 de fevereiro.

Amanhã, a partir das 10 horas, na Feirinha, a tradicional banda “Bandulino”, de Martinho Campos, com mais de 50 anos de história carnavalesca, começará a agitar a festa, embalada por muito samba, frevo e marchinhas. Os presentes poderão conferir, ainda, a apresentação de alguns blocos de Abaeté, como o “Mamãe eu quero”, da creche Conceição Corgozinho.

A partir das 18 horas, acontece a 3ª edição do Concurso de Marchinhas. “Já estamos ensaiando e o pessoal está muito animado. Quem quiser se inscrever, ainda tem espaço para participar, tanto dos blocos quanto do concurso”, destaca Lúcia Pereira. O registro dos blocos poderá ser feito até sexta-feira. “Haverá premiação ou brindes para os primeiros colocados no concurso. Vamos fazer uma bela festa, tranquila e cada vez melhor, se Deus quiser”, finaliza, convidando toda a comunidade a abraçar esta causa.

Fotos: por Silvana Lino, Marly Tavares, Maria de Lourdes Mendes e Christiane Ribeiro

Foto Destaque: Integrantes do Bloco Diretas Já, nos anos 80

