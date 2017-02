Polícia apreende drogas e prende suspeito de tráfico

Durante Operação Fronteira realizada dia 23 de fevereiro, na rodovia AMG 3505, KM 02, duas viaturas da Polícia Militar e Polícia do Meio Ambiente abordaram o suspeito B. C. A., que estava como passageiro em um táxi.

Ao notar a presença dos militares, o jovem desembarcou e dispensou algo em meio à vegetação à beira da rodovia.

As guarnições realizaram abordagem do autor, sendo que o Sgt Cristiano embrenhou no matagal, logrando êxito em localizar considerável quantidade de substâncias análogas a crack e cocaína, cerca de 50 gramas em cada invólucro. Foram apreendidos também R$ 268 em dinheiro.

O autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Bom Despacho, juntamente com os materiais apreendidos.Participaram da Operação os militares Sgt Cristiano, Cb Rodrigo, Sgt Aurélio e Cb Christian.

