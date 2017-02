Carnaval é alegria nos CMEIs

Desde pequenas, as crianças aprendem muito sobre o mundo, fazendo perguntas e ouvindo fatos e histórias dos seus familiares, amigos, até mesmo assistindo TV, vídeos, ou folheando e apreciando revistas e jornais. Vivenciam também experiências e interagem num contexto de conceitos, gostos e costumes, formando suas ideias e conhecimentos sobre o mundo que as cerca.

Através deste pensamento, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) “Conceição Corgozinho” trabalhou com o Projeto “A Magia do Carnaval”. O Carnaval foi apresentado às crianças como uma grande festa popular, de forma integrada e interessante para as mesmas, respeitando suas necessidades, curiosidades e ideias.

Encanto, fantasias, cores, maquiagens, máscaras, danças, músicas, diversão e muito mais. Foi assim que as crianças, juntamente com suas educadoras e funcionários, comemoraram o carnaval. Os meninos vieram com suas fantasias de super heróis e as meninas com fantasias diversificadas. Também, usaram as máscaras carnavalescas confeccionadas pelas professoras. Elas brincaram de roda e trenzinho, dançaram e se divertiram ouvindo as antigas marchinhas de carnaval com confetes e serpentinas.

O projeto Carnaval foi desenvolvido também no CMEI D. Alvarina.

Carnaval é isso… Alegria e diversão, nos contagiando com muita emoção!!!

Texto: CMEI Conceição Corgozinho

Comentários