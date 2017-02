Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos e cinco pessoas foram presas, dia 22 de fevereiro, na Operação Pré Carnaval, desencadeada pela Polícia Militar em Abaeté. Além disso, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, 17 munições, uma bucha, um tablete e um pé de maconha, R$685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais) e recuperaram um veículo furtado. Também foram lavrados seis Atos de Infração de Trânsito, com apreensão de dois veículos.

Confira detalhes das principais ocorrências:

ROUBO A RESIDÊNCIA RURAL:

Às 8 horas do dia 22/02/2017, os solicitantes A. S. (50) e F. B. V. (59) deslocaram até a sede da 141ª Cia PM, onde relataram que, ao chegar em sua fazenda, foram surpreendidos por dois indivíduos. Um dos suspeitos, com uma arma longa em punho, anunciou o assalto, roubando documentos pessoais; um veículo VW/FOX; cartões de crédito; um talão de cheque; um aparelho de telefone de mesa; uma luminária de emergência e R$1.280,00 em dinheiro.

Durante rastreamento, os policiais militares localizaram o suspeito M. H. M. X. 22 anos, e, após buscas no interior de sua residência, localizaram R$ 685 em dinheiro, 02 aparelhos de telefone celular. O suspeito foi reconhecido por uma das vítimas, sendo preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia. O veículo VW/FOX foi localizado e removido ao pátio credenciado.

CULTIVO DE PLANTAS UTILIZADAS NA PREPARAÇÃO DE DROGAS:

Às 6 horas do dia 22/02/2017, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais militares compareceram à Rua Paulo Nelson de Andrade, Bairro São Francisco, residência do indivíduo T. S. S., 29 anos. Durante buscas, os militares encontraram uma folha de maconha plastificada e um pé de maconha de aproximadamente 50 centímetros. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

ESTUDANTES ASSALTADOS

Dia 22 de fevereiro, por volta de 22:30 horas, quando voltavam da escola, três alunos do Estadual foram assaltados próximo à Praça de Esportes. Segundo eles, duas pessoas desceram armadas de um veículo Jetta preto com roda cromada e vidros escuros, anunciaram o assalto e roubaram os celulares dos estudantes: um Samsung J7, um LG K 10 preto e um Moto G2. Em seguida, os autores fugiram sentido à Avenida Joaquina do Pompéu. A polícia faz o rastreamento em busca dos assaltantes.

