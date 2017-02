E. M. Irmã Maria de Lourdes em ritmo de Carnaval

Às vésperas do carnaval, a E. M. “Irmã Maria de Lourdes” desenvolveu um rico projeto, abordando diversos temas relacionados a essa tradicional festa, que contou com a participação maciça da comunidade escolar.



Todas as disciplinas foram envolvidas, e assuntos como sexualidade, doenças transmissíveis, geração de renda, poluição e o resgate das tradições foram abordados. Além disso, foi trabalhada a “conscientização dos alunos no sentido de que é preciso não confundir diversão com confusão e de como se divertir de forma prazerosa e responsável”, ressalta a diretora Rita Arruda.



Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos fizeram pesquisas, desenhos, cartazes e, no dia 23/02, promoveram apresentações de dança, com blocos de alunos fantasiados, paródias, concurso de fantasias e máscaras. Foi realizado, ainda, o Desfile da “Garota Folia” e, para finalizar, um animado Baile Carnavalesco com marchinhas e outras músicas. No dia anterior, os pequeninos também puderam se divertir com o carnaval infantil, repleto de marchinhas.



Na avaliação da aluna do 8º ano prata, Laís Helena da Silva, o projeto foi bastante positivo, uma vez que “é sempre bom fazer alguma coisa diferente aqui na escola”, finaliza com sua versão da música que promete ser o grande hit do carnaval, “Deu onda”.

“Eu preciso viver

O carnaval de 2017

E nem precisa mais beber

E nem fumar maconha

Que o carnaval me deu onda

Sua folia me deu onda,

As suas músicas me “deu” onda

Que vontade pular carnaval

Eu gosto de pular

Fazer o que?

É o carnaval

É, é o carnaval

O carnaval

É o carnaval”

Fotos Marly Tavares

