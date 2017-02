Carnaval para todos na Praça Dr. Canuto

Para manter Abaeté no patamar dos melhores carnavais de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Abaeté realiza uma grande festa seguindo os moldes dos anos anteriores.

No palco da Praça Dr. Canuto, cinco bandas se apresentarão, além da presença do tradicional Trio Elétrico HP2.

A festa começa na sexta-feira (24) com a apresentação da Banda Freasa. No sábado de carnaval (25), o show fica por conta do sertanejo da dupla Cleiton e Romário. No domingo (26), a animação está garantida com Erick Pimenta. Na segunda-feira (27), sobe ao palco a banda Farol da Barra e, Du Monteiro fecha a festa na terça-feira (28). Os shows estão marcados para começar até as 23 horas e depois haverá som mecânico.

Para garantir a segurança, 100 policiais farão a cobertura no local. Haverá banheiros químicos e 25 barracas padronizadas no estilo “chapéu de bruxa”.

Cerca de 100 funcionários já foram convocados para garantir a limpeza nas ruas da cidade. O trabalho começa de madrugada ainda para que, às 8 da manhã, o lixo já tenha sido retirado e as ruas lavadas.

Foto em destaque (Festas Vip): cantor Erick Pimenta agitando foliões no carnaval popular 2016

