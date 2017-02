Copasa promete resolver problema do esgoto a céu aberto no bairro São Pedro

Com a promessa do gerente da regional da Copasa em Bom Despacho, Alexandre Roberto Silva, em poucos dias, os transtornos enfrentados pelos moradores da Rua Aníbal Pires e adjacências, no bairro São Pedro, serão, enfim, sanados.



Os dejetos lançados por uma rede de esgoto nessa rua vem incomodando, e muito, diversas famílias com o mau cheiro provocado. O problema vem se arrastando há alguns anos, mas agora, segundo Alexandre, será feita “uma nova rede para eliminar esse trecho que tem dado problema principalmente devido aos entupimentos constantes”. A promessa é que as obras comecem já na próxima semana.

Em entrevista ao programa “Nossas Gerais”, da TVI, moradores relataram ao repórter Carlos França como essa situação está afetando suas vidas. “A gente faz a comida, põe no prato, bate essa carniça e não dá pra aguentar, tem que largar o prato. Nem comer a gente come”, desabafou a moradora Julieta Queiroz. “E a dor de cabeça que dá? A gente está sofrendo demais. Está dando até diarreia. Quem merece viver uma vida dessas?”, questiona outra moradora.

De acordo com Fernanda Campos Aguiar, o problema é ainda pior à tarde. “É terrível, principalmente na hora da janta, é quando mais fede”, conta. “Ninguém resolve nada. A gente tem que aprender a conviver, mas não é fácil não”, completa Celso Rubens.

Além disso, outros problemas de infraestrutura também prejudicam a vida dos moradores. “É uma ‘buraqueira’. Em tempo de chuva, tem que sair com uma sacolinha nos pés, senão não sai”, conta dona Julieta. Segundo ela, algumas pessoas ainda utilizam o local como depósito de lixo, deixando, inclusive, animais mortos por ali. “Tem rato, mosquito e o cheiro é insuportável. Em dias de sol quente, todo mundo custo a aguentar”, completa Ivoniton de Souza, que mora há 22 anos no local.

Para o prefeito Armando Greco, em breve a questão terá um desfecho bastante favorável. “Queremos pedir à população que tenha um pouquinho de paciência, pois a Copasa está resolvendo nossos problemas. Confio bastante nela e tenho certeza absoluta de que vai ser feito o que precisa”, finaliza, durante uma visita ao local nessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro, ao lado dos gerentes da Copasa.

