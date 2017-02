Plantando consciências e sonhos de um mundo melhor

Na manhã de quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017, foi realizado o primeiro trabalho do Movimento Abaeté, Ação e Cidadania. Cerca de 70 estudantes e professores das escolas estaduais “Barão do Indaiá” e “Dr. Edgardo da Cunha Pereira” estiveram no Sítio Pé de Sonho, em Abaeté, fazendo o plantio de 50 mudas nativas e frutíferas doadas pelo IEF (Instituto Estadual de Florestas).

É o projeto “Verde que te quero Vida”, idealizado pelo sitiante José Manoel Ferreira (Zezinho Profeta), pelo jornalista Carlos França, do Programa Nossas Gerais da TV Integração (TVI) e pelo vereador Fernando Guimarães (Peixinho), em parceria com o IEF, com apoio da Rádio Liderança Fm e Nosso Jornal.

Após uma caminhada para conhecer o bioma natural e bem preservado no Sítio Pé de Sonho, os estudantes assistiram à palestra do engenheiro agrônomo Amarildo Ramiro, do IEF de Pompéu, sobre a importância das árvores e suas funções para o meio ambiente. Depois, o ambientalista mostrou na prática como fazer o plantio e os devidos cuidados para a sua manutenção.

As mudas de árvores frutíferas e nativas foram plantadas em volta do açude preparado para receber e conter as águas da chuva, formando mais um manancial hídrico e reforçando a qualidade do meio ambiente dessa reserva florestal.

Na opinião de todos os presentes, a manhã no Sitio Pé de Sonho foi muito agradável e proveitosa em termos de conhecimentos, práticas, divulgação e interesse em disseminar a ideia de transformar e melhorar o nosso meio ambiente. “Foi um momento maravilhoso em minha vida… Parecia que a mágica não era só questão de momento… Sei que será eternizada no coração de cada um. Obrigado a todos. Dia de Muita luz. Abaeté… Ação e cidadania”, declarou Zezinho Profeta, bastante emocionado.

“Experiência gratificante”, define Ebe Cardoso, que acompanhou o trabalho ao lado do marido, o delegado aposentado Geraldo Cardoso. “Agradeço primeiramente a Deus por permitir minha participação e a todos do movimento pelo convite. Trabalhar com criança é muito gratificante, o interesse e amor que elas têm chega a comover até o mais duro dos corações”, ressalta.

Segundo Zezinho, outros sítios e escolas já mostraram interesse em participar, divulgar e trabalhar para que o projeto ganhe mais adeptos para aprender, plantar e cultivar mais árvores, mais verde, mais vida em nosso meio ambiente melhorando assim nossa qualidade de vida. Quem quiser participar pode procurar maiores detalhes junto aos idealizadores e participantes do projeto.

Texto Marly Tavares

Fotos: Marly Tavares, Carlos França e professores

