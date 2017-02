Cidade se prepara para receber milhares de turistas no carnaval

Cerca de 8 mil turistas, de várias partes do país, são esperados para visitar a cidade durante o Abaeté Folia.

Em busca de um carnaval diferente, de 24 a 28 de fevereiro, as estudantes universitárias Gabriela Maltez (25) e Júllia Xavier (19) vão deixar as praias de Salvador (BA) e Guarapari (ES), onde moram, para curtir o Abaeté Folia 2017. “A expectativa é a melhor possível e espero me divertir muito, ter aquele intercâmbio cultural, conhecer pessoas de outros estados, fazer novas amizades”, declara Gabriela, que conheceu o carnaval de Abaeté através de boas referências de amigos. “As atrações, o camarote e as repúblicas também chamam muito a atenção. Ouvi falar que o carnaval de Abaeté é fora do comum”, completa a capixaba.

A expectativa é grande em relação às repúblicas que, esse ano, contarão com uma sede onde todos os foliões irão se reunir para festas open bar e open food todas as tardes. Além de propiciar maior diversão aos visitantes, esta programação visa evitar problemas de falta de água, como os registrados no ano passado. “Todos ficarão centralizados numa sede e, enquanto isso, as caixas d´’água das casas estarão enchendo”, explica a comissária Isabella Bernardes.

Segundo ela, durante todo o dia, haverá uma secretária doméstica para garantir maior conforto para os visitantes. “Assim a casa se mantém organizada e o folião pode ir para a sede despreocupado. Também haverá vigia noturno em todas as repúblicas. Temos o café da manhã em parceria com padarias e o almoço será servido em cada casa. Ainda fizemos uma parceria com uma empresa de ônibus para levar nosso cliente para as festas na sede. Ou seja, nosso folião está completo. Às vezes, ele não quer ir para um hotel, mesmo com um conforto maior, porque ele quer se divertir, se jogar no carnaval e conhecer pessoas do Brasil inteiro”, acredita.

Vai dar onda no Abaeté Folia 2017



MC G15, autor do hit do verão “Deu onda”, prevista para ser a música mais tocada no carnaval do Brasil este ano, é uma das atrações do Abaeté Folia 2017. Ele e Gusttavo Lima se apresentam na segunda-feira, 27 de fevereiro, que promete ser o dia de maior público, tanto nos camarotes, como no bloco e boate, pelo grande número de ingressos individuais vendidos até o momento.

“Além deles, os medalhões da atualidade no cenário sertanejo, o que faz sucesso no Brasil hoje está no Abaeté Folia. Vamos receber o repertório de uma mega festa, digna de grandes capitais, como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro”, propaga o locutor da Rádio Liderança FM, Geraldo Oliveira.

Outras atrações muito festejadas pelo público são Marília Mendonça, “a dona da voz feminina mais tocada nas rádios de todo o país” (“Eu sei de cor”, “Infiel”), Ze Neto & Cristiano (“Seu Polícia”), Matheus e Kauan, “os novos queridinhos da música sertaneja” (“Decide aí”), Dennis DJ, “o maior produtor de funk do país”, dentre outras.

Na última semana de janeiro, uma super estrutura de aproximadamente 400 toneladas começou a ser montada no campo do Atlético, agora novamente murado.

Segundo a assessoria de impresa da Nenety Eventos, cerca de 500 profisisonais estão empenhados na realização do Abaeté Folia 2017, para garantir conforto, comodidade e segurança para um público esperado de 8 mil foliões por dia.

Este ano, a festa será concentrada no interior do estádio e não haverá o trio elétrico. Estão sendo montados três palcos, seis ambientes, 12 mil m2 de área coberta, área de descanso e praça de alimentação.

Os shows principais serão apresentados em um palco 360º, de 225 m2 e com painéis de LED, para proporcionar uma proximidade maior do público com os artistas, de todos os setores do evento.



Uma novidade é a Festa White Neon, na segunda-feira, quando todos estarão vestidos de branco. No sábado, acontece a tradicional festa à fantasia.

O valor dos camarotes varia de R$ 520 (feminino oficial) a R$ 890 (masculino premium). E o bloco vip sai por R$ 220. Quem quiser participar apenas de uma noite paga R$ 70 no bloco vip mais boate, R$ 170 no camarote oficial e R$ 250 no premium.



Os camarotes funcionarão de 18 a 1 hora, com bandas. Já a boate e festas temáticas vão de 1 hora até o sol raiar, de 24 a 28 de fevereiro.

Atrações:

*Foto em destaque: Abaeté Folia 2016 – Festas Vip.

