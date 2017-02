Assassinado por motivos fúteis

Às 21h30min do dia 09/02/2017, a PM compareceu em uma fazenda da zona rural do município, onde a solicitante R. relatou que o suspeito A.S.P.N. (Tonho Manquim), 55 anos, encontrava-se fazendo uso de bebida alcoólica com a vítima Adriano Pereira da Silva, 39 anos e, por motivos fúteis, ambos começaram a discutir.

Então, o suspeito apoderou-se de uma faca e desferiu dois golpes no peito da vítima, que faleceu no local. A perícia foi acionada e, após realizar seus trabalhos, liberou o corpo para a Funerária Pax Vida, que o encaminhou à cidade de Bom Despacho para necrópsia. Após o crime, o indivíduo evadiu por um matagal de difícil acesso, próximo ao local dos fatos.

Colaboração:

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM e 141ª Cia PM

