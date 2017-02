PM prende ladrões de táxi

Na noite de ontem, 02 de fevereiro, dois indivíduos solicitaram uma corrida de táxi da cidade de Martinho Campos para Abaeté. O taxista J.F.S., 63 anos, atendeu o pleito.

Durante o trajeto pela BR 352, perto da ponte do Rio São Francisco, um dos suspeitos solicitou que a vítima parasse o veículo e fez menção de abrir a porta do motorista. Neste momento, o solicitante acelerou o carro, ainda com o outro suspeito em seu interior. Posteriormente, a vítima achou melhor desembarcar do veículo. Então, o indivíduo que havia ficado para trás, correu e assumiu a direção do automóvel, tomando rumo à cidade de Abaeté.

Durante o cerco/bloqueio, militares visualizaram o Gol prata roubado e, após acompanhamento, localizaram os suspeitos em uma boate. C.L.O., 20 anos e W.R.S., 27 anos, confessaram a prática do delito, foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia. O veículo foi removido ao pátio credenciado.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

