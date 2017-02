Começa a montagem do Abaeté Folia 2017

A cidade já se prepara para receber milhares de foliões, no período de 24 a 28 de fevereiro. Começou esta semana a montagem da estrutura do Abaeté Folia 2017, no campo do Atlético, agora novamente murado.

Este ano, segundo os organizadores, a festa será concentrada no interior do estádio e não haverá o trio elétrico. Os cantores e bandas se apresentarão em um palco 360º, dentro do camarote, e também na boate. Haverá também o espaço do bloco, para quem adquirir ingressos individuais.

As grandes atrações deste ano ficam por conta de Zé Neto e Cristiano (sexta-feira) Matheus e Kauan e Dj Dênis (no sábado), Molejo (no domingo), Gusttavo Lima, MC G15 e Vintage Culture (na segunda) e Marília Mendonça (na terça). Haverá ainda Djs e shows com Erick Pimenta, Ricardo Trindade, Banda do Marcão, Bernardo Souza, Vai Sambaska, Henrique e Fabiano, Vitor e Matheus, Sarrasamba, Du Monteiro, The Rio Mansion, Gustavo Mioto, Samboleiros.

Uma novidade é a Festa White Neon, na segunda-feira, quando todos os foliões estarão vestidos de branco. No sábado, acontece a tradicional festa à fantasia.

O valor dos camarotes varia de R$ 510 (feminino oficial) a R$ 870 (masculino premium). E o bloco vip sai por R$ 210.

Quem quiser participar apenas de uma noite paga R$ 70 no bloco vip mais boate, R$ 170 no camarote oficial e R$ 250 no premium.

