Encontro Cultural em Abaeté

Um animado cortejo com pequenas intervenções teatrais, nas ruas do bairro São Pedro, marcou a abertura do Encontro Cultural do Projeto Sapere Aude 2, no último domingo, 22 de janeiro, em Abaeté.

O evento reuniu grupos de estudos artísticos e artistas de Abaeté, Bom Despacho, Dores do Indaiá, Martinho Campos, Quartel Geral, Ipatinga, Belo Horizonte, São Pedro dos Ferros e Rio de Janeiro, no CMEI Conceição Corgozinho.

No projeto realizado pela Prefeitura Municipal de Abaeté, com apoio do Fundo Estadual de Cultura (FEC), Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Minas, foram promovidas oficinas e mostras de dança, figurino, teatro, palhaço e malabares, nas cidades de Abaeté, Dores do Indaiá, Quartel Geral, Bom Despacho e Martinho Campos.

No encerramento do projeto, os grupos de estudos apresentaram um pouco do que aprenderam nas oficinas e assistiram apresentações especiais dos artistas convidados. O destaque foi a peça “Manuela”, apresentada pelo grupo teatral Corações de Ferro, de São Pedro dos Ferros, no Vale do Aço.

Confira alguns depoimentos dos participantes do encontro e do projeto Sapere Aude 2:

Henrique Silva – Abaeté /MG – Coordenador do Projeto Sapere Aude 2

“Se pudesse resumir esse encontro e todo esse projeto em uma expressão, seria: YES! No curso de formação de gestores culturais que fizemos com Marcelo Santos, aprendemos que um dos itens que devemos levar em conta na elaboração de um projeto é a “evidência de preenchimento”. Ele perguntava: “o que você quer sentir no final do projeto?” Esse é o sentimento que estou com ele hoje, que não para, não quer me deixar. É muita, muita, muita alegria. Muita emoção! Todos os frios na barriga!

Foram muitos desafios pelo caminho, contratempos, muitos entraves burocráticos, chegaram a sugerir que devolvêssemos o dinheiro que estava depositado em conta…

Nunca achei que não ia conseguir, mas sabia que, sozinho, ninguém faz. Não fui eu, fomos nós que fizemos. É uma rede. Como fiquei na coordenação, não estava em cena, mas todas as cenas estavam em mim. Foi uma realização de sonho e, se eu morresse hoje, não teria arrependimento nenhum. A sensação é de missão cumprida. Várias missões cumpridas.

Uma coisa bacana que aconteceu nesse encontro foi o intercâmbio com o pessoal de São Pedro dos Ferros. Era um sonho, e conseguimos direcionar a rubrica que nós tínhamos para a apresentação de um grupo profissional no encontro para uma outra apresentação de integrantes da nossa rede, que também estão em formação. Foi maravilhoso!

Agora é terminar a prestação de contas do projeto e começar a preparar o Sapere Aude 3. Ou outros projetos, outras ações. Com certeza, vamos trabalhar nisso, seja através de Lei Estadual de Incentivo à Cultura, do Fundo Estadual de Cultura, ou parcerias locais. Vamos fazer! Essa vontade não acaba. Parece que é um bichinho que vai comendo por dentro, não tem como sair dele de jeito nenhum”.

Ana Carolina do Couto Paiva de Oliveira, 35 anos – Grupo Construindo Alegria, de Bom Despacho/MG

“Achei esse encontro maravilhoso. As pessoas estavam em sintonia, se entregaram realmente, cada um com a sua experiência, maior ou menor, mas todos felizes de poder apresentar alguma coisa, entregues naquilo que estavam fazendo. Acho isso muito bacana.

Participar desse movimento está sendo muito importante para mim, nessa fase da minha vida. Morei em Belo Horizonte muito tempo, era advogada para empresas, mas não estava gostando, estava me sentindo sufocada nessa profissão. Então, resolvi voltar para o interior, pra tentar me encontrar.

Uma das atividades que eu resolvi fazer, por prazer foi a oficina de teatro com o instituto Ha ha ha, através do Projeto Sapere Aude. Foi aí que eu comecei na arte do palhaço e no grupo Construindo Alegria, em outubro de 2016. Tem poucos meses, mas já estou completamente apaixonada. A semente que foi plantada no coração germinou e agora não tem retorno mais.

Vou começar um curso de Psicologia, em Bom Despacho, e pretendo permanecer no interior por um tempo. Quero respirar esse ar mais puro, quero fazer alguma coisa pela minha cidade. Gostei muito desse projeto, espero que a semente plantada aqui cresça cada dia mais.”

Yuri Henrique da Silva Monteiro, 17 anos – Grupos Sorriso Feliz e Godofredo e Companhia – Martinho Campos

“O encontro foi surpreendente. É sempre uma reunião muito afetiva. Você sente, vê como todo mundo faz, se inspira muito, vê que cada um tem uma técnica. Tem o palhaço clássico, o palhaço de rua, o palhaço contemporâneo. Aqui também teve teatro, dança.

Já tinha assistido a peça do grupo “Coração de Ferro” em Baixa Verde e me surpreendi de novo agora, com a troca de dois personagens. Isso já deu um “tchan”, ver a atuação de outra pessoa no mesmo papel que eu vi antes.

Estou há quase 5 anos como palhaço clássico, de rua, o Palhaço Pardal. Estudo no 3º ano do Ensino Médio, e o teatro me abriu muitas portas, de todos os jeitos. Consegui trabalho, no grupo Godofredo e Cia, pude conhecer novas pessoas, novos lugares, viajei muito com o teatro. Só nesse começo de ano, já fizemos três apresentações.

Talisson Kilmer, 17 anos – Grupo Argeres, de Dores do Indaiá

“Achei o encontro maravilhoso, uma troca fantástica de experiência, que nos enriquece muito. A gente não aprende só para o teatro, mas como pessoa também. Ao ver o outro, com as diferenças, acaba aprendendo também a respeitar, tolerar, conviver. O teatro é transformador, principalmente pra galera jovem que está chegando e tem um caminho todo pra trilhar.

Em Dores do Indaiá, ficamos um tempo meio parados, mas estamos reiniciando todos os estudos, corpo, cena, cenário, espaço, texto… Estamos nessa caminhada, trilhando o mesmo caminho, agora com uma nova energia, já que chegaram novos companheiro. Estamos estudando e dedicando bastante, trabalhando temas atuais, conflitos humanos, numa linguagem mais dramática, mais corporal.

Em Abaeté, apresentamos uma peça que ainda não tem nome, mas fala de homofobia, discriminação, intolerância religiosa, violência, padrão de beleza, vaidade… Resolvemos trabalhar em cima desses assuntos e passar a mensagem de que precisamos investir em mais tolerância, mais respeito, mais amor… Se fosse pra descrever tudo em uma palavra só, acho que seria amor, mais amor.”

Verônica Lopes dos Santos, 16 anos – Grupo QG da Alegria, de Quartel Geral

“Achei esse encontro legal, bem produtivo. Aprendi muito, não só assistindo as apresentações dos colegas, dos profissionais, mas também coisas pra levar pra vida, como lição. É isso que eu quero pra minha vida. Comecei a fazer oficinas de teatro há oito anos e estou cada vez mais apaixonada, tanto pela arte do palhaço, como pelo palco. É tudo de bom.”

Mariana Chaves Duarte, 17 anos – Grupo Coração de Ferro – São Pedro dos Ferros

“Não lembro quando conheci o teatro, só lembro que me encantei. Meu sonho, quando criança, era participar de circo, só que ainda não tive essa oportunidade. Então, aos 13 anos, entrei no teatro e estou há quase 5 anos com o grupo de teatro Coração de Ferro, de São Pedro dos Ferros, a cidade onde eu moro.

Viemos para Abaeté apresentar a peça “Manuela”, criada por nós, em um processo coletivo, no ano de 2012, com apoio da dramaturga Rita Maia, do grupo Teatro Invertido de Belo Horizonte. Já nos apresentamos em Itaguara, Rio Casca, Marlieria, Baixa Verde, Belo Horizonte.

Apresentar essa peça e participar desse encontro em Abaeté foi maravilhoso, especialmente porque vi um sonho meu realizado. Vi o circo de perto, porque, conhecendo cada artista, entendi a experiência que cada um carrega consigo e me senti parte disso tudo, foi muito lindo mesmo! Tenho certeza de que vou levar muitas bagagens, porque o interessante desses encontros é essa troca. Foi uma viagem sensacional mesmo, qualquer cansaço valeu a pena. Como disse Fernando Pessoa, tudo vale a pena, se a alma não é pequena”.

Cícero Silva – Palhaço Titetê , de Belo Horizonte/MG

“Foi muito emocionante participar desse evento, porque foi um encontro feliz, poético, de palhaços, da alegria. Não da piada fácil, mas um evento onde os corações se encontraram. Espinosa diz que somos seres de afeto e, como seres de afeto, estamos suscetíveis a todos os tipos de emoções e sensações. O que a gente mais pleiteia são os encontros felizes, e esse foi um encontro feliz, que vai deixar saudades no coração. Isso é estimulante pra gente seguir a carreira artística, o que não é uma coisa muito fácil, mas, que a gente vendo e estando com essa turma fortalece muito. Sou muito agradecido.

Eu venho acompanhando esse projeto no Centro Oeste desde o início, há 5, 6 anos. Em 2010, fiquei 10 dias em Quartel Geral trabalhando com os meninos. No encontro desse domingo, foi muito gratificante ver uma das integrantes do grupo QG da Alegria, a Flávia, falando com tanta desenvoltura, porque ela era muito tímida na época. Ver aqueles meninos crescidos, Verônica fazendo uma cena tão bonita, de tanta coragem, é muito estimulante.

Também dei oficina em Bom Despacho no Projeto Sapere Aude 1, foi uma oportunidade ímpar. Fiquei uns 4 dias lá trabalhando o Palhaço de Hospital com o grupo Construindo a Alegria. Foi muito proveitoso, e ver esse povo continuando no ofício é maravilhoso, gratificante”.

Júnia Bessa, Teatro Terceira Margem – Belo Horizonte/MG

“Para mim, o encontro foi muito especial, por vários motivos. Como eu estava cuidando de minha filha e fiquei afastava, estava com muita saudade de todos e fiquei muito satisfeita de ver a turma na ativa.

Achei bacana esse encontro ter sido organizado pela produção de Abaeté, especialmente pelo Henrique, que pegou essa frente na coordenação. Nós ficamos mais no apoio dessa vez. Foi tudo bem produzido, bem realizado.

Foi uma oportunidade para uma despedida de uma presença mais constante nessa região, um trabalho que desenvolvemos nos anos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Em 2016, ficamos mais como apoio ao Sapere Aude, mas não tanto com as oficinas. Já vamos começar o trabalho no Vale do Jequitinhonha e eu queria muito despedir das pessoas, ver todo mundo e sentir aquela coisa de que vamos começar com o pé direito… direito, esquerdo, todo lado, porque palhaço vai com os erros e acertos.

Agora tomei a benção de vocês e vejo aquela semente que veio aqui está em cada um. Fico torcendo para a Associação Bela Cena continuar, que seja com esse nome ou com outro, que seja da forma como for, que continue a arte fazendo bem para cada um, para a cidade, para a região”

Luiz Fernando Sarmento, Escritor, poeta, terapeuta comunitário – Rio de Janeiro /RJ

“Achei maravilhoso participar do encontro, porque estive em Abaeté há pouco mais de três anos, e o que eu senti foi uma elevação de qualidade de conteúdo, das expressões das pessoas, tanto no campo da palhaçaria, quanto no teatro. Fiquei muito impressionado com o desenvolvimento emocional dos jovens que eu vi há poucos anos, agora entrando na fase adulta. A sensação que eu tive é que eles sabem o que estão desejando. Estou gostando muito de estar aqui.

Vim do Rio de Janeiro pra participar. Eu aprendi lá um método da terapia comunitária, da roda de conversa, que normalmente utiliza, na essência, a linguagem dos sentimentos. Quer dizer, uma pessoa só fala de si mesma, diretamente. Tipo “eu sofro porque papai bate em mamãe”, mas eu não vou falar de papai, vou falar do meu sofrimento. Da mesma forma, eu sinto que o teatro, mesmo que, aparentemente, esteja falando da peça, está falando de quem está representando, está falando de si. É uma troca de linguagens. Isso é o que vim fazer aqui. É maravilhoso. Gosto muito.

Não estou na expectativa, atualmente, de que o mundo mude, estou na expectativa de que eu mude. Assim, a cada passo que dou, como diz o poeta, o mundo muda de lugar”.

Sula Mavrudes, Palhaça Kiki, Belo Horizonte

“Sempre é muito gratificante ver as novas produções, novos artistas, novos encontros. Faz muita falta esse tipo de projeto, e vocês foram muito além, porque foram unindo cidades também. Conseguir realizar um projeto assim em uma cidade já é um ato heróico, quanto mais fazer essa união que vocês conseguiram fazer no encontro.

Acho que conseguiram aproveitar muito bem a oportunidade que foi dada através desses projetos via leis de incentivo, que são muito importantes. Não atendem todas as demandas, mas as pessoas privilegiadas por conseguirem ter acesso, quando aproveitam bem, tornam ainda mais importante esse recurso e o resultado.”

