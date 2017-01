Cinco times de Abaeté, Dores do Indaiá e Martinho Campos disputam a 2ª Copa Centro Oeste 2017, nas categorias júnior e principal.

Na primeira rodada, disputada domingo, 22 de janeiro, o Independentes venceu o Zacarias por 1 X 0 e o São José perdeu para o Dorense por 2 X 1.

Na categoria júnior, o dorense venceu o São José por 5 X 1 e o União derrotou o Independentes por 5 X 3.

Os jogos são disputados no campo do Independentes, em dois horários.

No próximo domingo, 29 de janeiro, às 8 horas, o júnior do São José enfrenta o júnior do União. Em seguida, às 10 horas, entram em campo as equipes principais do São José e Zacarias.

Às 15 horas, a disputa será entre os júniores do Independente e do Dorense. E às 17 horas, as duas equipes principais desses times se enfrentam.

O torneio, promovido pela SELT e LEMDA, prossegue até o dia 12 de fevereiro.

Fotos: Robson Maia

Foto em destaque: CIA – categoria principal

Comentários