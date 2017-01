Assaltados em frente de casa

ROUBO A RESIDÊNCIA:

Por volta de 21:40 horas do dia 18/01/2017, a vítima R. M. C., 50 anos, relatou aos policiais militares que estava na calçada de sua residência, no bairro Simão da Cunha, junto com familiares, quando foi abordado por dois indivíduos.

Os suspeitos, utilizando dois revólveres cal .38, anunciaram o assalto, trancaram as vítimas em um dos quartos e roubaram duas TVs, seis aparelhos celulares; joias; um netbook; duas mochilas; uma mala; uma bolsa notebook; dois relógios; um canivete; quatro pneus; quatro facas; 15 litros de whisky; documentos pessoais e um veículo I/TOYOTA RAV4 20l 4×2.

Os suspeitos fugiram no carro roubado, tomando sentido ignorado. A PM acionou cerco e bloqueio nas rodovias que dão acesso às cidades vizinhas e busca maiores informações sobre os assaltantes, principalmente na zona rural. As vítimas passam bem.

ROUBO A VEÍCULO

Às 20:40 horas do dia 18/01/2017, a PM compareceu a Rua José Carlos Tavares, Bairro Bela Vista, onde a vítima L. L. F. O., 36 anos, relatou que saiu de sua residência para buscar objetos no interior de seu veículo FIAT PALIO WEEKEND, quando aproximaram-se dois indivíduos.

Os suspeitos, de arma um punho, anunciaram o assalto, entraram no carro e evadiram em alta velocidade, sentido ao centro da cidade. Dentro do veículo havia um aparelho celular; um IPAD; documentos pessoais; chaves da residência; cartões bancários; cheques e quantia em dinheiro não informada.

FURTO TENTADO DE GADO

Às 11h20min do dia 17/01/2017, militares compareceram em uma fazenda da zona rural de Abaeté, onde a vítima L.C.P, 60 anos, relatou que a testemunha L.G.P., comentou que tinha ido buscar um gado numa fazenda nas imediações da sua propriedade. Durante a conversa, a vítima suspeitou que eles estivessem falando de sua fazenda e pediu para a testemunha levá-lo ao local.

Ao chegarem lá, a vítima constatou que a fazenda era de sua propriedade, que o cadeado da porteira estava arrombado e 48 cabeças de gado estavam fechadas no curral.

A testemunha ainda informou que, às 21h do dia 16/01/17, foi procurada pelo suspeito A.E.P.B., 18 anos, e ambos combinaram de buscar o gado às 04h do dia seguinte. Porém, devido às chuvas, o caminhão atolou e tiveram que retornar. Durante rastreamento, o suspeito foi localizado, preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

Informações: Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º Batalhão de Polícia Militar

