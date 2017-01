Domingo tem Encontro Cultural em Abaeté

Toda a comunidade está convidada a participar de um grande Encontro Cultural que vai reunir grupos de estudos artísticos de Abaeté, Bom Despacho, Dores do Indaiá, Martinho Campos e Quartel Geral, no próximo domingo, dia 22 de janeiro de 2017, de 9 às 17 horas, no CMEI Conceição Corgozinho, no Bairro São Pedro, em Abaeté.

O encontro marca o encerramento do Projeto Sapere Aude, uma realização da Prefeitura Municipal de Abaeté com apoio do FEC (Fundo Estadual de Cultura), SEC (Secretaria Estadual de Cultura) e Governo de Minas.

De outubro a dezembro de 2016, foram promovidas oficinas e mostras de dança, figurino, teatro e palhaço em Abaeté, Dores do Indaiá, Quartel Geral e Bom Despacho.

De 19 a 21 de janeiro, será ministrada a oficina de malabares, em Martinho Campos.

Além do intercâmbio, confraternizações e troca de idéias para a próxima edição do Projeto Sapere Aude, os jovens artistas e gestores culturais vão apresentar um pouco do que aprenderam nas oficinas. O evento contará também com apresentação de um grupo convidado do Vale do Rio Doce.

Participe! Vamos, juntos, estimular o diálogo e o fortalecimento cultural de nossa região, no processo de construção de comunidades mais integradas, criativas, dinâmicas, participativas e felizes.

PROGRAMAÇÃO:

9:00 – Saída para o cortejo pelas ruas do Bairro São Pedro

10:00 – Início das apresentações

11:00 -Intervalo para almoço

13:00 – Retorno das apresentações

14:30 – Encerramento das apresentações ao público

15:00 – Roda de conversa para participantes das oficinas

ENDEREÇO:

Rua Souza Viana, 180 – São Pedro – Abaeté – MG

MAIS INFORMAÇÕES:

(37) 99962-0074

Foto Manchete:

Fanfalhaça e Cortejo realizado em maio de 2015 no Projeto Sapere Aude I. Foto de Sueli Santos.

