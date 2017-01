Encerramento da Missão de Férias 2017

Nesse domingo, dia 15, foi realizada, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Santa Missa de encerramento do trabalho desenvolvido pelos jovens da Comunidade Missionária de Villaregia, de Belo Horizonte, junto à comunidade da Paróquia do Bom Pastor.



Foi um trabalho de evangelização em mais de 3.000 casas visitadas na cidade e na área rural, abrangendo, mais ou menos, 10 mil pessoas.



O projeto aconteceu no período de 8 a 15 de janeiro com várias atividades, além das visitas, como oficinas de artesanato, com crianças e idosos; apresentações de teatro e dança; recreação e outras.

Diariamente, foram feitas avaliações pelos jovens ao findar dos trabalhos em que eram compartilhadas as experiências vividas.



Tudo isso foi coordenado pelo Padre Cássio e sua equipe de valores inestimáveis com a participação de toda a comunidade da Paróquia Bom Pastor. Foi uma mobilização intensa e efetiva de todos.

Os jovens da Comunidade Misisonária de Villaregia vieram orientados por Ana Rosa, missionária ativa em trabalhos de evangelização e pelo padre Ciro, acompanhante e realizador das celebrações litúrgicas em todos os locais visitados, inclusive na zona rural.



Todos se encantaram com a receptividade acolhedora da população, distinguindo sempre a simplicidade, a alegria e satisfação em ouvir as mensagens por eles trazidas e transmitidas com carinho e apreço.

Estão levando para a CMV de BH, uma boa impressão da cidade de Abaeté, seus habitantes e deixando, nessa comunidade trabalhada, um rastro de luz e fé nas mensagens de Deus.

Texto e Fotos: Marly Tavares.

