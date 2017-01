Militares prendem suspeito com moto furtada

Na manhã de segunda-feira, 09/01, durante patrulhamento preventivo no Bairro São Pedro, policiais militares visualizaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta em atitudes suspeitas.

Durante a abordagem, a guarnição constatou que o veículo estava com o chassi raspado e era produto de furto na cidade de Pompéu.

O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com a motocicleta apreendida.

PM PRENDE SUSPEITO DE COMETER FURTOS

Às 19h00 do dia 08 de Janeiro de 2016, policiais militares compareceram em uma fazenda da zona rural de Abaeté, onde o solicitante relatou que um funcionário do local havia furtado dois aparelhos de telefone celular e uma carteira com documentos pessoais e R$ 60 em dinheiro.

Os militares abordaram o suspeito e, após busca pessoal, localizaram os materiais furtados. O envolvido é do norte de Minas Gerias e possui passagens policiais por furtos e roubos. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Bom Despacho.

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Às 9h10min do dia 04/01/2016, policiais militares compareceram à Rua Gonçalves da Rocha, Bairro São Pedro, para averiguar denúncia de disparos de arma de fogo vindos do quintal da casa de J. A. P., 45 anos.

No local, o suspeito foi abordado e negou ter efetuado disparos, franqueando a entrada dos militares em sua residência.

Durante buscas pelo local, os militares localizaram uma espingarda tipo polveira de fabricação artesanal. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia com a arma apreendida.

AVERIGUAÇÃO PESSOA EM ATITUDE SUSPEITA/ LOCALIZAÇÃO DE PESSOA

Às 17h20min do dia 02/01/2017, a PM recebeu a denúncia anônima de que um indivíduo desconhecido estaria observando de forma furtiva por cima do muro da Sede da 141ª Cia PM, mais precisamente na garagem da Fração PM, e também entre os muros do PRABA – Presídio de Abaeté.

Em seguida, o suspeito evadiu sentido ignorado. Durante rastreamento, os militares localizaram o suspeito M.G.C.B., 19 anos, nas proximidade da Avenida Milton Campos.

O indivíduo declarou que estava usando maconha e disse que residia na cidade de São Paulo. Em pesquisa no sistema informatizado, a guarnição constatou que M.G.C.B. estava desaparecido desde meados de novembro de 2016.

Diante disso, os policiais fizeram contato com a Sra. M.C.P., genitora do indivíduo, que compareceu na Sede da fração PM e acompanhou o desenrolar da ocorrência. M.C.P. disse que seu filho faz uso de medicamentos controlados.

HOMICÍDIO TENTADO

Às 00h30min do dia 01/01/2017, a PM foi informada de que um indivíduo ensanguentado estava caído na MG 176, que liga a cidade de Abaeté a Quartel Geral.

De imediato, os militares deslocaram-se para o local, onde encontraram a vítima R.L.S., 40 anos, ferida e caída ao solo.

Foi acionada a ambulância que compareceu no local e socorreu a vítima para o hospital. A vítima relatou que estava na fazenda onde trabalha e teve um desentendimento com seu companheiro de trabalho P.P., que se apoderou de uma faca e desferiu-lhe dois golpes, um no abdômen e outro no supercílio.

Em seguida, a vítima deslocou-se em direção à rodovia para procurar por socorro. A vítima não soube informar como chegar até a fazenda, pois é oriundo de Gioanésia/GO e não conhece direito a região. A vítima foi atendida pelo médico plantonista e transferida em estado grave para a cidade de Sete Lagoas/MG.

por Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

