Có Padeiro é o novo presidente da Câmara

Os vereadores Antônio Carlos Lataliza França (Tataia), Célio Arruda (Celinho do Fio Arruda), Fernando Henrique Guimarães (Peixinho), Geovane Aparecido Soares (Geovane da Rádio Atividade), Geraldo Clodoaldo da Cunha Soares (Có Padeiro), Juvercina Maria Rosa Pereira (Ju da Vacina), Salmo José de Almeida (Salminho da Lotação), Vandélio José Ribeiro (Vavá) e Vicente Ferreira Lamounier Filho (Nem) foram empossados em uma sessão solene realizada na Câmara Municipal de Abaeté, dia 1º de janeiro, às 19:30 horas.

A sessão foi presidida pelo vereador mais velho, Antônio Carlos Lataliza, secretariado por Geovane Soares.



Após o recolhimento da declaração de bens e dos diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral, a vereadora Juvercina proferiu o juramento oficial: “Prometo defender e cumprir as Constituições, as leis da República, do Estado e do Município, bem como desempenhar, leal e honradamente, o mandato que me foi confiado pelo povo deste município”.



Em seguida, foi feita a eleição da Mesa Diretora para o ano de 2017, por votação secreta. A chapa única foi eleita por 8 votos a favor e 1 contra, ficando assim:

Mesa Diretora

Presidente: Geraldo Clodoaldo da Cunha Soares

1º Vice-presidente: Antônio Carlos Lataliza França

2º Vice-presidente: Vandélio José Ribeiro

1º Secretário: Juvercina Maria Rosa Pereira

2º Secretário: Geovane Aparecido Soares

SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Em uma sessão solene realizada após a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, o presidente Geraldo Clodoaldo empossou o prefeito municipal reeleito, Armando Greco Filho, e o vice-prefeito Marcelo Vargas de Souza Cruz para o mandato eletivo 2017/2020.

Eles prometeram cumprir o mandato com dignidade e respeito às leis, promover o bem dos munícipes e exercer os cargos sob inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade.

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELAS NOVAS GESTÕES

Na véspera da posse, todos os eleitos de Abaeté participaram de uma celebração eucarística na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, pedindo a bênção de Deus para que possam desenvolver um trabalho voltado para o bem comum, com muito sucesso, realizações, transparência, ética, compromisso e parcerias na realização de seus projetos, trazendo paz, esperança e muitas alegrias aos abaeteenses.

FOTOS CRISTIAN FAGUNDES

