Fechando 2016 com chave de ouro!

Para os integrantes do Lions, Leo e Clube das Domadoras, o último sábado de 2016 foi um dia dedicado a fazer o bem e dar uma atenção especial aos 45 internos da Vila Vicentina.

Além do lanche oferecido todos os meses pelos clubes de serviço, os leões, léos e domadoras levaram os presentes de Natal que cada interno e interna pediu ao Papai Noel. “Coisas simples, como antenas internas de tv, roupas, imagens, produtos de higiene pessoal, coisa mais bonitinha do mundo”, ressalta o presidente do Lions, Matheus Vasconcelos.

Nessa ação social, também foram entregues à Vila Vicentina 75 pacotes de fraldas com oito unidades cada, doados pelos formandos de 1986 da CNEC.

