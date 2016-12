Prisão por tráfico de drogas

Na madrugada de hoje, 27/12/2016, durante Operação Proteja Seu Bairro e após receber informações de tráfico de drogas em um barracão situado na Rua Rio Branco, Bairro São João, os militares abordaram o suspeito R.F.V., 22 anos, que tentou evadir pulando uma janela, porém foi contido. Durante buscas no imóvel, os policiais localizaram uma balança de precisão com resquícios de substância esbranquiçada semelhante a cocaína, dois invólucros plásticos contendo grande quantidade de cocaína e uma porção menor da mesma substância. Com o suspeito foram encontrados R$ 42 em dinheiro. O envolvido foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia com o material aprendido.

Apreensão de menor

Dia 26 de dezembro, por volta das 19h30, a PM abordou o menor de idade “Trin trin”, em atitude suspeita. Durante uma busca pessoal, foi encontrado um cigarro de maconha no bolso de trás de sua bermuda. Os militares notaram que o menor estava usando uma camiseta da marca OGOCHI, mesma marca das várias peças de roupas que haviam sido furtadas dias atras. A senhora L. O. R. e sua funcionária L. R. A. B. reconheceram a camiseta como sendo uma das peças furtadas da sua loja. O menor foi apreendido à disposição da justiça.

Estelionato

Às 19h45min do dia 22/12/2016, a vítima C. A. M. B., 60 anos, relatou que recebeu uma ligação telefônica, onde o interlocutor se passava por seu primo. O suspeito narrou que estava indo para Abaeté visitá-la, quando seu veículo teve um defeito mecânico e precisaria de R$ 500 para consertá-lo. A vítima efetuou o deposito e, passado algum tempo, entrou em contato com familiares, percebendo que havia caído em um golpe.

Alerta

Alguns estabelecimentos comerciais, inclusive supermercados, instalaram câmeras de alta resolução no teto de suas lojas, logo acima dos caixas, como parte de seu sistema de segurança. Por tal razão, recomendamos aos usuários que pagam suas contas com cartão de crédito ou débito que adquiram o hábito de colocar uma das mãos sobre o teclado enquanto digitam suas senhas, a fim de obstruir a filmagem e conservarem sua privacidade com proteção.

Lembre-se: O sistema é operado por funcionários comuns que podem se beneficiar de seus dados!!

Assessoria de comunicação Organizacional do 7º Batalhão de PM e da 141é Cia de PM

