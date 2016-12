Dicas de Brenda Marcelino para o Réveillon 2017

Esta chegando a hora de se despedir de 2016 e abraçar o Ano Novo!

Se, assim como eu, você também adora o clima das festas de fim de ano, com certeza já começou a pensar em um look mais elaborado para curtir esses dias deliciosos com a amigos e familiares.

Por isso, seja qual for o seu destino nesse Réveillon, preparei algumas dicas que mostram que o branco pode se transformar de acordo com seu estilo ou ocasião. O mais importante e se sentir confortável e feliz!

Abraços e Boas Festas!

Pra quem vai pra praia

Na praia, o bacana e abusar dos tecidos mais leves e naturais como linho, algodão e seda. Combine com acessórios coloridos ou de aspecto natural (palha, corda). Ah, e o decote ombro a ombro e uma tendência que continua em 2017!

Campo

Se você vai passar a virada do Ano no sitio ou na fazenda, invista em pecas confortáveis, mas com cara de arrumadinhas. Uma opção super bacana e combinar uma calca mais larguinha com uma camisa de tricoline, por exemplo. Para tirar a seriedade, aposte nos acessórios ou bordados metalizados, super em alta!

Cidade

Vai pra rua esperar a contagem regressiva? Um vestido soltinho com tênis branco (que e a febre do momento) pode ser a solução perfeita para curtir sua festa sem preocupações. As franjas dão movimento e deixam o look mais informal.

Lar doce lar

Se seu réveillon vai ser em casa, recebendo os amigos para um brinde especial, que tal investir num macacão mais soltinho? Sempre em alta, ele e super versátil e permite que você fique a vontade, podendo também escolher seus acessórios preferidos para compor: um cinto poderoso, um colar colorido ou maxi brincos. Super chic!

Ultima hora

Só vai saber pra onde vai em cima da hora? Calma.. Na duvida, escolha um vestido de renda. Ele e clássico, chic e despretensioso. Não vai ter erro em qualquer lugar que você vá.

Fotos: Pinterest

