Leilão Beneficente em prol da Uemg/Abaeté

Dia 25 de dezembro, domingo, às 19 horas, a Associação Beneficente e Cultural dos Amigos de Abaeté (Abecaa) promove, no tattersal do Parque de Exposições, mais um Jantar com Leilão Beneficente. Desta vez, 75% do valor arrecadado no evento serão destinados à obra de construção da biblioteca da universidade pública de Abaeté, cujo projeto arquitetônico foi doado pelo arquiteto Augusto Costa.

Produtores rurais, empresários, filhos e amigos de Abaeté estão convidados a participar dessa campanha, tanto na doação de animais e prendas para o leilão, como na confraternização e arrematação dos produtos leiloados durante o evento.

Segundo o presidente da Abecaa, cooperado Bráulio Corrêa, este projeto é muito importante para a manutenção da única universidade pública da região em Abaeté. A biblioteca da Uemg está hoje improvisada em uma sala de aula, sem a estrutura exigida pelo Conselho Estadual de Educação.

A construção da nova biblioteca, que deve ser aberta à comunidade, possibilitará a liberação dessa sala de aula, necessária para alocar uma das turmas aprovadas no próximo vestibular da Uemg Abaeté para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social.

Interessados em fazer doações ou adquirir ingressos para o jantar/leilão beneficente podem entrar em contato com Bráulio (31 99970-1302) ou Pereba (37 99968-3057). “Venha fazer parte da história da UEMG Abaeté e contribua com o desenvolvimento e progresso de nossa cidade e região.”

