Quem foi à Praça da Prefeitura na noite de terça-feira, 20 de dezembro, viveu momentos de alegria e encantamento, com mais uma apresentação do Abaeté canta o Natal.

Após a abertura do evento pelo prefeito Armando Greco, integrantes da Pastoral da Criança e da Comunidade São Cristóvão fizeram a encenação do nascimento do Menino Jesus, em frente ao prédio da Prefeitura.

A encenação foi acompanhada pelo Grupo de Canto Mi Docy Sollare e alunos das escolas Senador Souza Viana e Frederico Zacarias, coordenados pelas professoras Marta Álvares e Luciana Vianna.

Em seguida, houve a apresentação da folia de Reis.

A decoração da Praça da Prefeitura foi outro espetáculo à parte.

A intenção do evento é transformar a Praça da Prefeitura em um espaço de luz, amor e encantamento, ponto de encontro das famílias abaeteenses e visitantes, numa contribuição para que o espírito de Natal inunde a cidade e os lares de Abaeté.

Afinal, como destaca a capa da edição de dezembro do Nosso Jornal, é tempo de desacelerar movimentos, sentir a vida da criança interior e irradiar luz para a conexão com um mundo onde todos os dias possam ser um FELIZ NATAL!

Fotos Christiane Ribeiro e Maria de Lourdes Mendes

