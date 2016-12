Em uma solenidade presidida pela juíza Dra. Rachel Viegas, na Câmara Municipal de Abaeté, os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de Abaeté, Paineiras e Cedro do Abaeté, eleitos em 03 de outubro, foram diplomados nessa sexta-feira, 16 de dezembro. “Esta é uma data muito especial, onde se coroa juridicamente nossa campanha eleitoral nessa comarca”, destacou o prefeito Armando Greco Filho, parabenizando a juíza pelo brilhantismo com que presidiu as eleições nos três municípios. ”Foi a primeira vez que vimos uma eleição com mínimos incidentes, nossas ruas estavam limpas, as portas dos locais de votação sem propagandas jogadas ao chão – diferente do que acontecia em tempos passados”, frisou.

Armandinho também parabenizou os prefeitos e vices eleitos e diplomados de Cedro do Abaeté, Luiz Antônio e Antônio de Paula, e de Paineiras, Afrânio Mendonça e Solemon Alves, desejando-lhes boa sorte nas gestões, “que sejam profícuas e correspondam aos anseios da sociedade que os elegeu”. E conclamou os vereadores eleitos nos três municípios para que, embora independentes em suas atuações, sejam parceiros das administrações, porque só assim o município cresce e desenvolve.

O vice-prefeito eleito de Abaeté, Marcelo Vargas, também cumprimentou a Dra. Rachel e toda a equipe pela eleição mais ordeira, correta e limpa que já viu e pediu aos prefeitos e vereadores da região que trabalhem juntos pelo fortalecimento político da região e para a solução de problemas e demandas comuns, como a melhoria das estradas estaduais, a regionalização da saúde, a geração de renda e desenvolvimento, a ampliação da universidade pública, com a oferta de novos cursos, o fim do plantão unificado da Polícia Civil em Bom Despacho. “Cada município tem suas questões locais, mas é importante termos a consciência da luta regional, para tirarmos nossa região dessa estagnação e unir forças para oferecer mais saúde, educação, segurança, perspectivas à nossa população”, discursou.

Os eleitos e diplomados tomam posse dia 1º de janeiro.

Comentários