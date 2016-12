Nosso Jornal é homenageado nos 68 anos da Emater-MG

Uma solenidade realizada na tarde desta sexta-feira, 16 de dezembro, no auditório da E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira marcou a comemoração do 68º aniversário da Emater-MG e do dia nacional do Extensionista Rural. A Emater-MG possui cerca de 1.900 profissionais que atendem anualmente a 400 mil agricultores familiares, nos 790 escritórios locais instalados nos municípios de Minas Gerais, por meio de convênio com as prefeituras.

Alguns desses profissionais foram homenageados na solenidade. O extensionista agropecuário do Esloc Pompéu, Edilson Francisco da Silva Filho, recebeu uma medalha e um diploma pelos 10 anos de serviços prestados na Emater. Antônio Carlos Batista Bernardes, José Carlos Rodrigues e Carlos Alberto do Nascimento, hoje aposentados, também receberam placas e diplomas em reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento rural sustentável e a melhoria da qualidade de vida do público assistido.

O secretário de Estado de Governo, Viriato Mascarenhas Gonzaga, entregou aos funcionários da Emater Ana Paula Silva Fernandes, Eduardo Nunes Moreira, Fernando César Couto, Giovani Chaves e Marcos Ferreira Xavier o certificado “Destaque Melhoração”, pelo desenvolvimento da ação “Horticultura Tecnificada”.

O “Nosso Jornal” foi homenageado como o Veículo de Comunicação Destaque, representando as emissoras de rádio e televisão, jornais, revistas e outras publicações da região que apoiam o trabalho da Emater.

Outros “Parceiros Destaque” homenageados foram o Sindicato dos Produtores Rurais de Abaeté, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação dos Produtores rurais de Parizinho, Potreiros e São Simão, a Feira Livre do Produtor, o Sicoob Credioeste.

Conceição Aparecida Gomes recebeu o certificado de Produtora Rural Destaque e José Luiz da Costa Júnior foi homenageado como Jovem Rural Destaque.

Na comemoração dos 68 anos, a Emater-MG promoveu também o lançamento do Portal da Agricultura Familiar, com o objetivo de potencializar as compras públicas do Governo Estadual, conforme o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA). O endereço é: www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br

