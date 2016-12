Comerciantes e PM unidos pela segurança

No dia 06 de dezembro de 2016, às 19 horas, a Polícia Militar de Abaeté promoveu a primeira reunião de treinamento para implantação da Rede de Comércio Protegido (RCP) no município. Durante o evento, o Tenente Aelson José de Oliveira, do 7º BPM, fez palestra sobre os objetivos da RCP e respondeu a dúvidas dos 83 comerciantes locais que participaram da reunião.

Em um primeiro momento, o projeto será implementado em três pontos do centro de Abaeté: Avenida Dr. Guido, Ruas Três de Maio e Getúlio Vargas, além do cruzamento das ruas Pedro Alves com São Francisco, no bairro Bernardo Soares de Faria. Nova data será marcada para implantação do projeto em outras ruas do município.

A Rede de Comerciantes Protegidos foi criada como um desdobramento de outro programa da PMMG, o Rede de Vizinhos Protegidos. O programa tem como objetivo firmar ainda mais a proximidade entre a polícia e a comunidade, a vigilância constante e a cumplicidade entre os comerciantes.

POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITOS DE ASSALTO EM ABAETÉ

Às 3horas desta terça-feira, 06 de dezembro, militares compareceram ao Pronto Atendimento Municipal, onde uma vítima de assalto informou que estava dormindo em sua residência, no Bairro Bernardo Soares de Faria, quando foi abordada por quatro indivíduos que lhe agrediram fisicamente com pauladas e roubaram-lhe dois aparelhos de telefone celular, um maço de cigarros, um isqueiro e aproximadamente R$ 120 em dinheiro. A vítima C. R. O., 58 anos, apresentava escoriações pelo corpo, hematomas no couro cabeludo e suspeita de fratura no braço esquerdo.

A guarnição mostrou um álbum de fotos do arquivo policial para a vítima, que reconheceu dois suspeitos. Durante rastreamento, os policiais localizaram os envolvidos D. A. P., 28 anos, e R. S. F., 19 anos. Eles negaram os fatos, porém foram conduzidos até a presença da vítima que confirmou a participação dos indivíduos no crime.

Os suspeitos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia.



Apoio: Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM



Comentários