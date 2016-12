Rede de Comércios Protegidos será instalada hoje em Abaeté

Será realizado, hoje, 06 de dezembro, às 19 horas, na Câmara Municipal de Abaeté, o primeiro treinamento de ação da Rede de Comércios Protegidos de Abaeté. Ele será ministrado pelo Tenente Aelson José de Oliveira, do 7º BPM.

A mobilização para implantação do projeto em Abaeté teve início no dia 22/09, num encontro promovido pela Polícia Militar e Associação Comercial e Industrial de Abaeté (ACIAB), com a palestra: “A segurança que eu quero, eu ajudo a construir”, ministrada pelo presidente da Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública (ACASP) de Divinópolis, José Levi da Silva Lucas.

“Nosso lema de trabalho é todos juntos pela segurança pública”, ressaltou o palestrante. “Em nenhum lugar do Brasil, existe mais a segurança que a turma com mais de 50 anos conheceu, onde se podia sair a qualquer hora do dia ou da noite que nada acontecia. Hoje, a qualquer hora, todo cuidado é pouco. Segundo o artigo 144 da Constituição Federal, segurança pública é dever do Estado, direito do cidadão e responsabilidade de todos. É fundamental que toda a sociedade se envolva na prevenção”, completou.

Levi contou que em Divinópolis, cidade com 220 mil habitantes, a ACASP se reúne uma vez por semana, com a participação das autoridades policiais e da comunidade, para debater problemas, atender demandas e estabelecer planos de ação para a redução da criminalidade:

“Toda semana falamos na Acasp: transforme o mundo que existe dentro de você. Pequenas atitudes promovem grandes modificações. Educação, valores e caráter quem dá é a família. O estado dá português, matemática e outras matérias. Segurança pública é 90% de prevenção (para se evitar o BO), 5% de reação (depois que aconteceu o fato) e 5% de sorte. Eu faço a minha parte. E você?”

CONHEÇA UM POUCO MAIS SOBRE A REDE DE COMÉRCIOS PROTEGIDOS

Objetivos:

– reduzir a vulnerabilidade dos estabelecimentos comerciais;

– aumentar a sensação de segurança;

– estimular a segurança baseada na solidariedade do vizinho;

– proporcionar condições mais adequadas para discussão e solução de problemas;

– substituir a ausência de vigilância por ações preventivas e proativas, coibindo a ação delituosa.

COMO FUNCIONA A REDE:

– um conjunto de pessoas se organiza para executar ações sistematizadas com o objetivo de coibir a ação de criminosos. “Cada pessoa tem a responsabilidade de observar o movimento na sua loja e de mais um vizinho apadrinhado. Ela deve conhecer a rotina de trabalho do seu apadrinhado, o que ele faz e, em caso de atitude fora da normalidade, é responsável por acionar outros vizinhos e a PM”



Para prevenir e combater a criminalidade, a Rede conta com equipamentos simples:

– Campainha com acionamento remoto, que o comerciante pode acionar discretamente, ao ser vítima de assalto, alertando o vizinho para que chame a polícia;

– Sirene, que pode estar localizada na rua ou na Cia de Polícia, e que o comerciante pode acionar ao avistar algo suspeito, por meio de um acionador similar ao de um alarme de carro;

– Placa sinalizadora, dizendo que o estabelecimento faz parte da Rede;

– Celular com o aplicativo Whatsapp, para que os membros da Rede possam trocar informações que visem maior segurança do grupo;

– Câmera de vigilância, opcionalmente, que pode ajudar a PM a identificar os criminosos.

Comentários